Apoloniusz Tajner przyszedł ze swoją młodziutką partnerką Izabelą Podolec na Bal Mistrzów Sportu. Związkowi temu od początku towarzyszyły kontrowersje. Największe oczywiście - różnica wieku. Dzieli ich 37 lat. Słynny trener Adama Małysza ma 62 lata, jego partnerka - 25. Iza Podolec jest więc młodsza - i to sporo - od córki Apoloniusza Tajnera. Dominika Tajner ma 38 lat. Plotkowano, że Apoloniusz Tajner pozbył się swoich słynnych wąsów właśnie po to, by wyglądać młodziej przy młodziutkiej partnerce.

Ukochana prezesa Polskiego Związku Narciarskiego pochodzi z Jarosławia, podobno ma za sobą kurs aktorski. Jak widać związek trwa, a para jest ze sobą szczęśliwa. Przykład małżeństwa Marka Kondrata z Antoniną Turnau - dzieli ich 38 lat - pokazuje, że wiek naprawdę nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzi miłość. Może jeszcze doczekamy się ślubu? Na razie Apoloniusz Tajner tylko odprowadzał swoją córkę Dominikę, gdy wychodziła za mąż za Michała Wiśniewskiego. Może niedługo sam będzie czekał na pannę młodą?

Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec

