A jednak! Potwierdzają się plotki o rozstaniu Antka Królikowskiego i Kasi Sawczuk. Niestety, związek przystojnego aktorka i młodej aktorki nie przetrwał próby czasu. Ostatnio jeden z tygodników opublikował zdjęcia na których widać, jak Kasia Sawczuk wyprowadza się z domu Królikowskiego. "Twoje Imperium" sugerowało wówczas, że to Kasia zdecydowała się zakończyć związek z aktorem - teraz jednak pojawiły się zupełnie nowe informacje dotyczące ich rozstania.

Okazuje się, że to Antek Królikowski zerwał ze swoją partnerką i kazał się jej wyprowadzić! Według informacji "Faktu", aktor nie mógł pogodzić się z tym, że jego dziewczyna pozwalała sobie na... flirtowanie z innymi mężczyznami!

Kasia lubi być adorowana i w towarzystwie facetów zachowuje się dość frywolnie. Jest dobra we flircie, w końcu Antka też zdobyła w taki sposób - zdradziła w rozmowie z tabloidem znajoma pary, która po powrocie ze wspólnych wakacji podjęła decyzję o rozstaniu. Po ich powrocie do Antka doszło kilka niepokojących plotek, a on postanowił je sprawdzić. Doszło do wielkiej awantury z Kasią, po której kazał się jej wyprowadzić.