Antek Królikowski poświęci się dla Julii Wieniawy

Antek Królikowski i Julia Wieniawa bardzo się kochają! I mimo że para nie afiszuje się ze swoim związkiem, to jednak oboje nie widzą poza sobą świata. Teraz okazuje się, że Antek zrobi dla Julii wszystko! Jest gotów nawet na duże poświęcenia… Co zrobi aktor dla ukochanej?

„Fakt” informuje, że parę zabolały informacje, jakoby Julia robiła karierę dzięki Antkowi. Aktor zamierza jednak odsunąć się w cień i pozwoli swojej ukochanej błyszczeć na salonach, żeby już nikt nie mógł wysunąć w jej stronę podobnych zarzutów.

- Antek nie chce, by Julka była postrzegana tylko jako jego dziewczyna. Wierzy w jej talent muzyczny i chce, by docenili go też inni. Postanowił, że gdy będą pojawiać się razem na salonach, on nie będzie udzielał wywiadów. Woli, by to Julia opowiadała o swoich planach - powiedział znajomy pary w rozmowie z „Faktem”.