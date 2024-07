Anna Sophia Robb pojawiła się w miniony weekend na imprezie w sklepie H&M na słynnym Fifth Avenue w Nowym Jorku. Gwiazda hitowego serialu "Pamiętniki Carrie" wyglądała bosko. Elegancko, ale na luzie - jak prawdziwa gwiazda lub jak na Carrie Bradshaw przystało :)

Niewymuszonego szyku całości nadała z pewnością cekinowa marynarka pochodząca z wiosennej kolekcji H&M (ok. 200 złotych). Cekinowe cacko w ciemnym odcieniu złota doskonale komponowało się z połyskującymi szpilkami w szpic i zwykłym, odrobinę podwiniętymi dżinsami i prostym topem. A do tego niewielka torebka na łańcuszku. Kochamy ten look!

