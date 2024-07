Anna Wyszkoni kilka dni temu opowiedziała o swojej poważnej chorobie. Gwiazda do tej pory nie chce zdradzać, co jej dolegało, jednak w sieci pojawiły się okropne plotki, że artystka traci głos. Ania Wyszkoni w rozmowie z Party.pl przekonuje, że to totalna bzdura i zapewnia, że jest na odwrót:

To bzdura. Nie straciłam głosu, mama wrażenie, że mój głos jeszcze bardziej się otworzył, stałam się odważniejsza, chłonę każdą chwilę, również te spędzona na scenie - mówi nam Anna Wyszkoni.

Anna opowiedziała nam również dlaczego w Opolu zaśpiewała utwór Kory! Sprawdźcie!

Anna Wyszkoni na Festiwalu w Opolu 2016.