Anna Wendzikowska prawie dwa tygodnie temu powitała na świecie swoją pierwszą córeczkę, która otrzymała na imię Kornelia. Gwiazda w całości poświęca się wychowywaniu maleństwa, a swoim szczęściem już nie raz chwaliła się na Insatgramie. Przypomnijmy: Anna Wendzikowska pokazała pierwsze zdjęcie córki: Malutka jest cudna

Dziennikarka znana jest z tego, że przywiązuje dużą uwagę do wszelkich szczegółów. Dlatego też pokój jej córki musiał zostać urządzony wprost w perfekcyjnym stylu. Po wszelkich przygotowaniach gwiazda pokazała dziś jak wygląda on w całości. Nie wybrała słodkich różowych kolorów, a postawiła na klasykę i stonowane kolory. Gdyby nie zabawki, małe łóżeczko i napis na ścianie z imieniem dziewczynki, można by pomylić ten pokój z salonem.

A jak wam się podoba?

