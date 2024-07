Urlop macierzyński Anny Muchy dobiegł końca. Gwiazda wróciła już na plan "M jak Miłość", wzięła udział w kampanii Mercedesa i pojawiła się na salonach, zachwycając wszystkich doskonałą formą. W natłoku obowiązków znajduje też czas na regularne aktualizacje swojego bloga, które momentami potrafią naprawdę zaskoczyć. Przypomnijmy: "Tak, to jest artykuł sponsorowany"

Przed zajściem w drugą ciążę, Mucha była jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd, a reklamodawcy ustawiali się w kolejce, aby aktorka promowała swoją twarzą ich produkty. Wszystko wskazuje na to, że po powrocie z urlopu, Anna znów wróci do ścisłej czołówki. Jak donosi "Fakt", Mucha ma zostać ambasadorką biżuterii Tous, którą do tej pory promowała Małgorzata Socha.



Ani zależy na tym, by zapewnić godziwą przyszłość nie tylko sobie, ale i dwójce swoich dzieci - zdradza informator "Faktu".

Tabloid zwraca uwagę, że Socha z powodzeniem jest twarzą marki od kilku sezonów, ale rotacja ambasadorek jest na rynku reklamowym rzeczą naturalną. Mucha z kolei jest ostatnio często widziana w biżuterii Tous, którą chętnie eksponuje podczas publicznych wyjść. O komentarz postanowiliśmy poprosić menadżerkę aktorki.

Nic mi o tym nie wiadomo. Fakt, że Anna założyła na jedną z imprez biżuterię Tous nic nie znaczy, bo nosi też biżuterię innych marek - komentuje w rozmowie z AfterParty.pl Małgorzata Matuszewska, agentka Anny Muchy.

Waszym zdaniem Anna Mucha sprawdziłaby się lepiej w roli ambasadorki tej konkretnej biżuterii?

