Anna Mucha kilka tygodni temu poinformowała, że niebawem zamyka swojego bloga, a kontakt z czytelniczkami będzie utrzymywała przez swoją stronę internetową. Być może to skłoniło aktorkę do zwiększonej aktywności w ostatnim czasie, bo gwiazda regularnie zamieszcza posty i to na rozmaite tematy. Ostatnio "pochwaliła" się próbą upieczenia ciasteczek z córką, która delikatnie mówiąc, nie zakończyła się sukcesem. Przypomnijmy: Mucha piekła ciasteczka z córką. Trochę jej nie wyszło

Reklama

Gwiazda "M jak Miłość" słynie z dużego poczucia humoru i ironicznych wypowiedzi, ale nie unika też tematów poważnych, a wręcz nawet intymnych. Mucha opublikowała właśnie najnowszy post na blogu, który zatytułowała prowokacyjnie "Artykuł sponsorowany". Wszyscy, którzy liczyli, że aktorka zareklamuje jakiś produkt, będą zawiedzeni. Mucha poruszyła bowiem niezwykle ważną kwestię dla przyszłych mam - oddawania krwi pępowinowej. Tuż po drugim porodzie Anna przyznała się, że skorzystała z tej możliwości i teraz na prośbę Polskiego Banku Komórek Macierzystych zachęca do tego inne kobiety.



Tak, to jest artykuł sponsorowany … Polski Bank Komórek Macierzystych zwrócił się do mnie z zapytaniem czy chciałabym pomóc z upowszechnieniem informacji o tym, czym jest krew pępowinowa. Zgłosił się, bo przy drugim porodzie zdecydowałam się na pobranie i zamrożenie próbki... Czym jest krew pępowinowa? Najlepiej opowiedzą Wam o tym lekarze...Dla mnie jest... kołem ratunkowym, którego - mam nadzieję -nigdy nie będę musiała użyć. Jest poczuciem, że moje dzieci są zabezpieczone. Tak, tak, dzieci – krew „ratuje” także rodzeństwo, a czasem nawet może pomóc rodzicom... Krew pępowinowa jest eliksirem, z którego nie wiadomo do końca, co kiedyś może powstać, bo nauka dogania, a czasem i wyprzedza wyobraźnię. Wreszcie krew pępowinowa jest jak lokata bankowa. Prezent dla dziecka. Jest magiczną zagadką. Jest wyjątkowym dowodem na niezwykłą więź między nami. Moje Dzieci są moim największym Skarbem. Nie wyobrażam sobie, żebym... Mam nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie... - czytamy na www.anna-mucha.bloog.pl

Mucha zyskuje w waszych oczach po takich publikacjach?

Zobacz: Mucha nie planowała tak szybko wracać do pracy. Nie miała wyjścia

Zobacz także

Reklama

Mucha w sklepie z akcesoriami dziecięcymi: