Anna Mucha wróciła po urlopie macierzyńskim i pełna energii oddała się obowiązkom zawodowym. Aktorka gościła w weekend na planie "M jak Miłość", udzieliła też pierwszego obszernego wywiadu po ciąży, w którym podzieliła się swoimi refleksjami na temat posiadania dzieci. Przypomnijmy: "Ponoszę największą karę za późne macierzyństwo"

Rzucenie się w wir pracy nie oznacza jednak, że Mucha nie poświęca już uwagi swoim dwóm pociechom. Wręcz przeciwnie - ostatnio gwiazda postanowiła wypiec z córką Stefanią ciasteczka. Słodkie wypieki uformowane w kształty zwierząt miały pełnić rolę nie tylko kulinarną, ale i edukacyjną. Niestety, plan mamy i córki nie do końca się powiódł, a Mucha pochwaliła się na blogu zdjęciem doszczętnie spalonych ciastek. Jak do tego doszło?

Odkrylam niezawodny sposób jak wytłumaczyć dziecku co to są Afrykańskie Zwierzęta ... robilysmy ciasteczka. pozniej poszłyśmy sie kąpać. pozniej położyłyśmy sie do łóżka, poczytałyśmy bajkę. i zasnęłyśmy... obudzil mnie zapach... Córeczko, to są Zwierzęta Czarnego Lądu :) - czytamy na www.anna-mucha.bloog.pl.