Anna Mucha to jedna z najbardziej przedsiębiorczych polskich aktorek. Poza grą w serialu "M jak Miłość", gwiazda podpisuje lukratywne kontrakty reklamowe. Najpierw związała się z marką Reebok, a kilka tygodni temu została ambasadorką Oriflame w Polsce. Przypomnijmy: Mucha została twarzą światowej marki kosmetycznej

Na świecie w kampaniach Oriflame występowały takie gwiazdy, jak choćby Eva Herzigowa, Demi Moore czy Monica Bellucci. I to właśnie z włoską seksbombą Mucha utożsamia się najbardziej. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła, że Bellucci to dla niej ideał piękna i chciałaby kiedyś jej dorównać:

Chciałabym być w przyszłości równie piękna i równie pięknie prezentować swoją kobiecość jak Monica Belluci, ona jest dla mnie ideałem. Jeżeli jest między nami wspólny mianownik i jest to Oriflame to jest to bardzo miły mianownik! - wyznała w rozmowie z nami.