Anna Mucha wielokrotnie wzbudzała kontrowersje odważnymi zdjęciami i nie boi się szokować, często wywołując burzę w sieci. Teraz opublikowała zdjęcie w czarnej eleganckiej sukni i zachwyciła swoich fanów w takim wydaniu. Jednak to opis do zdjęcia wzbudził największe emocje... Anna Mucha zapowiada, że idzie nowe. O co chodzi?

Anna Mucha ku zaskoczeniu fanów wyjawiła sekret

Anna Mucha na swoim koncie ma ogromną ilość ról filmowych, serialowych i teatralnych, a widzowie Dwójki doskonale znają ją jako Magdę z "M jak miłość". Prywatnie Anna Mucha jest mamą dwójki dzieci, a fani kochają ją za naturalność, dystans do świata i poczucie humoru. Teraz Anna Mucha znów zaskoczyła swoich fanów nowiną i zapowiada nowy etap...

no dobra! idzie nowe napisała Anna Mucha

Tymczasem internauci już zastanawiają się, o co chodzi w tajemniczym stwierdzeniu, ale nie mają wątpliwości, że w wydaniu Anny Muchy będzie to prawdziwa petarda:

Mam nadzieję, że to będzie petarda

Zmiana koloru włosów

Wyglądasz jak 18-ka!

Instagram @taannamucha

Niektórzy już spekulują, że zapewne chodzi o reklamę biżuterii, skoro aktorka ma na sobie tak imponujący naszyjnik i pierścionek:

Czyżby jakas biżuteria

Jak sądzicie, o co chodzi?

