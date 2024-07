Anna Lewandowska niewątpliwie zna się na karate (w końcu jest mistrzynią), bieganiu, treningu fitness i interwałach. Jej konikiem jest też zdrowe odżywianie. Sama cierpi na nietolerancję laktozy - a to zmusza do kreatywnego podejścia do jadłospisu. Ania układa też dietę m.in. swojemu mężowi Robertowi Lewandowskiemu. (Zobacz: Robert Lewandowski zdradził, dlaczego nie je słodyczy).

Zatem każdy nowy wpis na temat sportu i diety na blogu czy Facebooku Anny Lewandowskiej jest witany z radością przez fanów. Dziś jednak Ania zaskoczyła wpisem na temat... choroby refluksowej. Jest to schorzenie układu pokarmowego. Dość złożone i często niełatwe do wykrycia. I jak twierdzi Ania jest to „ZMORA WIELU OSÓB”. Oraz zaleca jednej z fanek suplementacje kwasem solnym. Brzmi profesjonalnie!

Pod wpisem na FB oczywiście wywiązała się dyskusja na temat dolegliwości żołądkowych i chorób. Nie wszyscy „followersi” Lewandowskiej byli entuzjastami notki o refluksie. (a przy okazji dostało się Ani za mecz koszykówki z Marcinem Gortatem - na którym ponoć nie była zbyt zaangażowana w walkę)

Ania uważasz, że ktoś to będzie czytał? Powinnaś wkładać więcej w tą stronę! Próbujesz być wszędzie za wszelką cenę!!! To nie był mecz charytatywny tylko pokazanie się!!! - można przeczytać w komentarzach.

Ania szybko odpisała:

Pozdrawiam serdecznie i wysyłam pozytywną energię. przyda się

Myślicie, że wpisem o refluksie Anna Lewandowska reklamuje nową książkę, sama cierpi tę dolegliwość, czy może... planuje studia medyczne? ;)



