Anna Lewandowska nie ukrywa, że czuje się doskonale w słonecznej Hiszpanii i w mediach społecznościowych publikuje kolejne relacje, na których widać, jak cała rodzina miło spędza czas. Do tej pory trenerka publikowała zdjęcia z sesji lub takie, które sama robi smartfonem, ale teraz zaskoczyła sesją zrobioną tradycyjnym aparatem. Fanki są pod wrażeniem i wspominają czas, kiedy były tylko takie zdjęcia! Co za sentymentalna podróż...

Anna Lewandowska ostatnio spędziła sporo czasu w Polsce i nie tylko kibicowała mężowi w meczach reprezentacji Polski, ale znalazła też czas na fryzjera. Niedawno jednak gwiazda podzieliła się z fanami niepokojącą informacją na temat jednej z córek, która trafiła do szpitala. Na szczęście wszystko jest już w porządku, a Anna Lewandowska podziękowała za wsparcie i troskę.

Tymczasem trenerka znalazła trochę czasu i pochwaliła się na Instagramie rodzinną galerią, która została zrobiona tradycyjnym aparatem, a zdjęcia zostały wywołane.

- Pamiętacie czasy, gdy zdjęcia robiło się tradycyjnym aparatem? My właśnie taki odszukaliśmy. To dopiero był fun???? Foto by Lewandowscy familly ????????