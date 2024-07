Anna Lewandowska zdecydowała się na Q&A i okazuje się, że wszystkie pytania, na które odpowiedziała są po hiszpańsku. Trenerka nie ukrywa, że intensywnie uczy się języka i stara się codziennie go używać, ale wcale nie jest to łatwe. Teraz zdradziła, jak sobie radzi z odpowiedziami na pytania po hiszpańsku. Ma na to sposób, ale pisze wprost:

Niestety blokuję się przy mówieniu

Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem na temat nauki hiszpańskiego

Anna Lewandowska wielokrotnie mówiła o tym, że doskonale czuje się w Hiszpanii i błyskawicznie odnalazła się w Barcelonie. Co ciekawe, trenerka zdecydowała się też rozwijać zawodowo na tamtejszym rynku i już organizowała w Hiszpanii swoje słynne obozy. Okazuje się jednak, że choć Anna Lewandowska intensywnie uczy się hiszpańskiego, to wcale nie przychodzi jej to łatwo:

Uczę się hiszpańskiego. Nie przychodzi mi to jednak łatwo... niestety. Teraz odpowiadając na Wasze pytania tłumaczę odpowiedzi. Staram się codziennie używać języka, ale jestem perfekcjonistką i niestety blokuję się przy mówieniu jeśli nie jestem czegoś pewna - napisała wprost Anna Lewandowska.

Wygląda na to, że żona Roberta Lewandowskiego cieszy się ogromną popularnością również w Hiszpanii, sądząc po dużej ilości pytań jakie otrzymała w tym języku podczas Q&A. Anna Lewandowska nie ukrywała, że marzyła o tym, aby zamieszkać w słonecznej Hiszpanii i doskonale się tam odnalazła.

Sądzicie, że Anna Lewandowska jako perfekcjonistka podejmie wyzwanie i zdecyduje się na intensywniejszy kurs hiszpańskiego?

