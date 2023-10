Anna Lewandowska skrupulatnie relacjonuje ciąg dalszy swojego pobytu na paryskim Tygodniu Mody i prezentuje kolejne stylizacje, w których dominuje czerń, ale uwagę internautek przyciągnął zestaw z marynarką i topem, który odsłonił brzuch Anny Lewandowskiej. Na zdjęciu fanki zauważyły coś jeszcze....

Anna Lewandowska już drugi rok z rzędu podbija Paryż i zachwyca stylizacjami, spacerując po klimatycznych ulicach i oglądając z pierwszego rzędu pokazy światowej sławy projektantów. Trenerka nie ukrywa, że w stolicy mody poszukuje też inspiracji do własnej kolekcji, a tymczasem Anna Lewandowska zaskoczyła kolejnym zestawem z odsłoniętym brzuszkiem i modnymi okularami, a jej fanki piszą wprost, że wygląda jak milion dolarów.

Okazuje się, że nie wszyscy zgadzają się z tą opinią...

Zobacz także: Anna Lewandowska zaskoczyła nietypową rodzinną sesją i pisze: "To dopiero był fun"!

Pod nowym zdjęciem Anny Lewandowskiej pojawiły się też krytyczne komentarze dotyczące jej nowej stylizacji. Według niektórych internautów na materiale są mocno widoczne zagięcia i marynarka powinna zostać wcześniej wyprasowana:

Żelazko by się przydało parowe

No fakt jakoś to wygląda szkoda że wygniecione. Nie wszystko co drogie jest praktyczne !!! Ale oksy fajne