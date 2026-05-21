W środowy wieczór, 20 maja 2026 roku, FC Barcelona świętowała zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii. Na wydarzeniu w Casanova Beach Club pojawili się piłkarze wraz z partnerkami, a ogromne zainteresowanie mediów wzbudził przede wszystkim Robert Lewandowski wraz z żoną, który zaledwie kilka dni temu poinformował świat o swoim odejściu z Dumy Katalonii.

FC Barcelona przeniosła świętowanie z murawy do restauracyjnych stolików. W środowy wieczór, 20 maja 2026 roku w Castelldefels odbyła się uroczysta kolacja wieńcząca sezon zakończony triumfami w LaLidze i Superpucharze Hiszpanii. W Casanova Beach Club pojawili się piłkarze oraz ich partnerki, a wśród najbardziej komentowanych momentów wieczoru stało się przybycie na imprezę Anny i Roberta Lewandowskich po tym, jak zaledwie kilka dni temu piłkarz ogłosił rozstanie z piłkarskim klubem.

W minioną sobotę, po czterech latach, Robert Lewandowski rozstał się z FC Barceloną. Pożegnanie Lewandowskiego na Camp Nou stało się jednym z najbardziej emocjonalnych momentów sezonu FC Barcelony, którego zwieńczeniem była uroczysta kolacja celebrująca zdobycie przez Dumę Katalonii tytułu mistrza Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii.

Wśród par i gości przybyłych na huczną, środową imprezę FC Barcelony znaleźli się również m.in. Ronald Araújo z Abigail Oliverą, Wojciech Szczęsny z Mariną Łuczenko-Szczęsną, Pedri z Alejandrą Dortą oraz Gavi z Aną Pelayo, Raphinha z Natalią Rodrigues, Marc Casadó z Noą Breą i Gerard Martín z Julią Casal oraz Lamine Yamal z partnerką Inés Garcíą.

Na imprezie organizowanej przez FC Barcelonę uwagę zwracały nie tylko gorące nazwiska sportowców i ich ukochanych, ale również ich stylizacje. Podczas gdy Marina Łuczenko-Szczęsna postawiła na białą mikromini sukienkę, Anna Lewandowska zdecydowała się na klasyczny minimalistyczny look. Pary nie szczędziły sobie uśmiechów i wspólnych zdjęć.

Anna Lewandowska od lat uznawana jest za ikonę stylu. I choć często widujemy trenerkę w sportowych dresach, crop topach czy legginsach, to zarówno na co dzień jak i na czerwonym dywanie ukochana żona Roberta Lewandowskiego stawia na klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money", którą ze smakiem łączy z najgorętszymi trendami.

Ostatnio Anna Lewandowska zachwyciła modną torebką na lato. Teraz patrzymy na jej look z ostatniej imprezy FC Barcelony, obok tej spódnicy nie da się przejść obojętnie.

Klasyczny, dopasowany golf z długim rękawem trenerka połączyła z szykowną czarną mini spódnicą z okazałą różą. Ten kultowy model "rose skirt" pochodzi z kolekcji Magdy Butrym i kosztuje 6 300 złotych. Całość stylizacji dopełnił minimalistyczny makijaż, idealnie ułożone włosy, subtelna biżuteria, czarne sandałki na obcasie oraz mini torebka Apolonia od Magdy Butrym za 6 950 złotych, z charakterystycznym charmsem z różą.

Gdzie kupić modne spódnice "rose skirt" na lato w stylu Anny Lewandowskiej

Jeśli spodobała wam się modna spódnica "rose skirt" na lato Anny Lewandowskiej, w jakiej trenerka pojawiła się na niedawnej imprezie FC Barcelony, mam dla was dobrą wiadomość. Wcale nie musicie wydawać kroci, by mieć w swojej garderobie podobny model. Równie ładną, czarną mini spódniczkę z okazałym kwiatem znalazłam dla was w H&M za 109,99 złotych.

Modna spódnica "rose skirt" na lato w stylu Anny Lewandowskiej z H&M za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Reserved. Tu za 119,99 złotych kupicie czarną mini spódniczkę "rose skirt" na lato z imponującym kwiatem.

Modna spódnica "rose skirt" na lato w stylu Anny Lewandowskiej z Reserved za 119,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Anna Lewandowska w modnej spódnicy "rose skirt" na lato za ponad 6 tys. złotych na imprezie FC Barcelony, Fot. Instagram/annalewandowska