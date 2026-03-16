W Dolby Theatre w Los Angeles podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów czerwony dywan znów stał się pierwszym wielkim momentem wieczoru. Zanim emocje przeniosły się do sali, na ściance pojawiła się plejada nazwisk, a każda kolejna stylizacja podbijała stawkę. Obok gwiazd kina w centrum uwagi znalazły się też odważne wybory domów mody i dopracowane detale, które na zdjęciach grają równie mocno jak sama kreacja.

Małgorzata Turzańska oczarowała stylizacją na gali

Jako jedna z pierwszych na dywanie pokazała się Małgorzata Turzańska, nominowana za kostiumy przygotowane do filmu w „Hamnet”. Polka zaprezentowała się dość oryginalnej kreacji - czarnej sukni ozdobionej... agrafkami. Miała też przypinkę z napisem "ICE OUT", nawiązującej do amerykańskich nastrojów w stosunku do federalnej agencji USA ds. imigracji i ceł.

Gwiazdy olśniły podczas Oscarów 2026

Wśród najbardziej wyrazistych wejść pojawiła się też Anne Hathaway, która wybrała kwiatowe printy. Oscary 2026 czerwony dywan upłynął jednak pod znakiem bieli, która nie była tłem, tylko tematem samym w sobie. Na jasne stylizacje zdecydowali się m.in. Emma Stone, Elle Fanning, Gwyneth Paltrow, Priyanka Chopra Jonas oraz Timothee Chalamet. Ten kierunek łączono z wyborem Cloud Dancer na kolor roku według Pantone, a efekt na zdjęciach był natychmiastowy: biel podkreślała konstrukcję sukni, fakturę materiału i biżuterię.

Drugim najmocniej widocznym akcentem były pióra, które na oscarowym dywanie pojawiły się w kilku wersjach. Nicole Kidman wybrała kreację ozdobioną piórami Chanel, a Demi Moore zaprezentowała bogato zdobioną propozycję Schiaparelli. Na dywanie nie sposób było pominąć Heidi Klum, której obecność od razu wywołała falę komentarzy i kolejne ujęcia fotoreporterów. Gwiazda pojawiła się w bogato zdobionej kreacji na przezroczystej bazie eksponującej jej ciało od marki Chrome Hearts. Stylizacja składała się z gorsetowego topu oraz prostej spódnicy sięgającej ziemi. Wszystko pokryte zostało białymi koralikami i krzyżykami.

