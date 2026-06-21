Anna Lewandowska w prześwitującym szlafroku w Mediolanie. Tak wystroiła się na randkę z Robertem. Cena powala
Anna i Robert Lewandowscy podbijają włoską stolicę mody. Po sobotnim pokazie Dolce&Gabbana w Mediolanie, sportowe małżeństwo szybko się przebrało i pomknęło na romantyczną randkę. Tylko popatrzcie na stylizację trenerki. Mikro shorty, satynowy crop top i to transparentne pareo robią wrażenie!
Sobotnie zdjęcia Anny i Roberta Lewandowski rozpaliły internet do czerwoności. 20 czerwca sportowe małżeństwo pojawiło się na pokazie męskiej kolekcji prestiżowego domu mody Dolce&Gabbana, gdzie zasiadło w pierwszym rzędzie tuż obok znanego z "365 dni" aktora, Michele Morrone. I gdy wydawać by się było, że to właśnie afterparty po wydarzeniu będzie zwieńczeniem tego wieczoru, nic bardziej mylnego. Po powrocie do hotelu para szybko się przebrała, a my nie możemy oderwać wzroku od tych stylówek. Jest modnie, eterycznie i naprawdę drogo.
Stylowi Anna i Robert Lewandowscy podbijają Mediolan
Podczas gdy tysiące fanów piłki nożnej wciąż zastanawiają się, gdzie Robert Lewandowski będzie grał po zakończeniu współpracy z FC Barceloną, a coraz głośniej wybrzmiewa nazwa tylko jednego klubu - Chicago Fire - to doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Tymczasem Anna i Robert Lewandowscy bawią się w Mediolanie, gdzie w sobotnie popołudnie, 20 czerwca, pojawili się na wystawnym pokazie mody Dolce&Gabbana.
Podczas gdy Robert Lewandowski na evencie pojawił się w śliwkowych spodniach z szeroką nogawką i modnymi zaszewkami, które zestawił z błękitną koszulą bez rękawów i klasycznymi mokasynami, Anna Lewandowska zdecydowała się na transparentną suknię w różowo-śliwkowe kwiaty od Dolce&Gabbana za ponad 20 tys. złotych. Po pokazie para raczyła swoich fanów w sieci zakulisowymi kadrami, pozując m.in. w towarzystwie Michele Morrone.
I gdy wydawać by się mogło, że tego wieczoru już nic nas nie zaskoczy, to po wydarzeniu sportowe małżeństwo szybko się przebrało i udało na romantyczną randkę.
Anna Lewandowska w transparentym pareo na randce z mężem
Niedługo po zakończeniu pokazu i następującej po niej imprezy Dolce&Gabbana, Anna i Robert Lewandowscy zaskoczyli swoich instagramowych fanów kolejnymi, wyszukanymi, wartymi fortunę lookami. Robert Lewandowski postawił na klasyczny biały t-shirt, który połączył z czarnymi spodniami z luźną nogawką, a jego ukochana żona zdecydowała się, na dopasowany do niego kolorystycznie look.
Anna Lewandowska postanowiła nieco zaszaleć z fakturami i formami, tworząc eteryczną stylizację rodem z wybiegu. Czarny satynowy crop top zestawiła z mikro shortami w tym samym kolorze. Do tego przeciwsłoneczne okulary, mini torebka, sandałki na obcasie i czarne, transparetne pareo z białymi lamówkami, nawiązujące do buduarowej stylistyki i przypominające nieco szykowny szlafrok projektu Dolce&Gabbana za 2 450 euro, czyli ponad 10 tys. złotych.
Reakcja fanów była natychamiastowa.
Wyglądacie mega.
Ależ ja lubię was razem oglądać. Piękna z was para
Nie zabrakło też uszczypliwości.
Bosz, co to za moda by w szlafrokach spacerować?
A co wy sądzicie o tym looku Anny Lewandowskiej.
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