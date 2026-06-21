Sobotnie zdjęcia Anny i Roberta Lewandowski rozpaliły internet do czerwoności. 20 czerwca sportowe małżeństwo pojawiło się na pokazie męskiej kolekcji prestiżowego domu mody Dolce&Gabbana, gdzie zasiadło w pierwszym rzędzie tuż obok znanego z "365 dni" aktora, Michele Morrone. I gdy wydawać by się było, że to właśnie afterparty po wydarzeniu będzie zwieńczeniem tego wieczoru, nic bardziej mylnego. Po powrocie do hotelu para szybko się przebrała, a my nie możemy oderwać wzroku od tych stylówek. Jest modnie, eterycznie i naprawdę drogo.

Stylowi Anna i Robert Lewandowscy podbijają Mediolan

Podczas gdy tysiące fanów piłki nożnej wciąż zastanawiają się, gdzie Robert Lewandowski będzie grał po zakończeniu współpracy z FC Barceloną, a coraz głośniej wybrzmiewa nazwa tylko jednego klubu - Chicago Fire - to doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Tymczasem Anna i Robert Lewandowscy bawią się w Mediolanie, gdzie w sobotnie popołudnie, 20 czerwca, pojawili się na wystawnym pokazie mody Dolce&Gabbana.

Podczas gdy Robert Lewandowski na evencie pojawił się w śliwkowych spodniach z szeroką nogawką i modnymi zaszewkami, które zestawił z błękitną koszulą bez rękawów i klasycznymi mokasynami, Anna Lewandowska zdecydowała się na transparentną suknię w różowo-śliwkowe kwiaty od Dolce&Gabbana za ponad 20 tys. złotych. Po pokazie para raczyła swoich fanów w sieci zakulisowymi kadrami, pozując m.in. w towarzystwie Michele Morrone.

I gdy wydawać by się mogło, że tego wieczoru już nic nas nie zaskoczy, to po wydarzeniu sportowe małżeństwo szybko się przebrało i udało na romantyczną randkę.

Anna Lewandowska w transparentym pareo na randce z mężem

Niedługo po zakończeniu pokazu i następującej po niej imprezy Dolce&Gabbana, Anna i Robert Lewandowscy zaskoczyli swoich instagramowych fanów kolejnymi, wyszukanymi, wartymi fortunę lookami. Robert Lewandowski postawił na klasyczny biały t-shirt, który połączył z czarnymi spodniami z luźną nogawką, a jego ukochana żona zdecydowała się, na dopasowany do niego kolorystycznie look.

Anna Lewandowska postanowiła nieco zaszaleć z fakturami i formami, tworząc eteryczną stylizację rodem z wybiegu. Czarny satynowy crop top zestawiła z mikro shortami w tym samym kolorze. Do tego przeciwsłoneczne okulary, mini torebka, sandałki na obcasie i czarne, transparetne pareo z białymi lamówkami, nawiązujące do buduarowej stylistyki i przypominające nieco szykowny szlafrok projektu Dolce&Gabbana za 2 450 euro, czyli ponad 10 tys. złotych.

Reakcja fanów była natychamiastowa.

Wyglądacie mega.

Ależ ja lubię was razem oglądać. Piękna z was para - komentują zachwyceni internauci.

Nie zabrakło też uszczypliwości.

Bosz, co to za moda by w szlafrokach spacerować? - czytamy w komentarzach.

A co wy sądzicie o tym looku Anny Lewandowskiej.

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Stylowi Anna i Robert Lewandowscy podbijają Mediolan, Fot. Instagram/annalewandowska