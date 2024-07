W minioną niedzielę żona Artura Boruca świętowała 30. urodziny. Na skromnym przyjęciu, które odbyło się w restauracji Mateusza Gesslera w Warszawie pojawili się najbliżsi, przyjaciele i oczywiście inne WAGs. Nie zabrakło oczywiście Anny Lewandowskiej z mężem, Robertem Lewandowskim czy Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego. Na przyjęciu pojawiła się też Dominika Grosicka z mężem.

Co Sara Boruc dostała w prezencie? Wśród upominków znalazł się między innymi piękny, bogato zdobiony tort, który wykonała Anna Lewandowska. Na Instagramie trenerka podkreśliła, że jest on bezglutenowy i bardzo zdrowy! Dlatego wszyscy, którzy dbają o formę mogli go zjeść :)

Artur Boruc postanowił złożyć swojej ukochanej życzenia na Instagramie. Dodał zdjęcie żony i uroczy podpis:

Koniecznie musicie go zobaczyć! Ładny?

Tort Anny Lewandowskiej dla Saru Boruc

Artur Boruc złożył życzenia żonie na Instagramie