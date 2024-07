Kilka tygodni temu paparazzi przyłapali na wspólnym lunchu Annę Lewandowską i Natalię Siwiec. Było to dość zaskakujące połączenie, bo nikt nie wiedział, że celebrytki dobrze się znają. Panie wyglądały na dość blisko związane ze sobą, a media zaczęły spekulować, co mogą razem planować. Przypomnijmy: Nowe przyjaciółki w show-biznesie: Siwiec i Lewandowska na lunchu w drogiej restauracji

Reklama

Czy możemy zatem spodziewać się jakiegoś wspólnego projektu Natalii i Anny? Obie celebrytki na razie milczą na ten temat, ale dużo więcej do powiedzenia mają ich znajomi. Jak donosi "Fakt", przyjaciele Lewandowskiej są nieco zaniepokojeni przyjaźnią z Siwiec i boją się, że to może zaszkodzić jej karierze. Ich zdaniem Anna jest kojarzona ze zdrowym stylem życia i spokojnym życiem rodzinnym, a Natalia to uosobienie celebrytyzmu, szalonych wybryków i wulgarności. To podobno nie przeszkadza sportsmence, której Natalia bardzo imponuje.



Ania i Natalia znają się już od dawna. I bardzo się lubią. Ania jest pod wielkim wrażeniem Natalii. Uważa ją za przebojową kobietę z klasą, która świetnie radzi sobie w show-biznesie i potrafi umiejętnie pokierować swoją karierą. Sądzi, że Natalia jest inteligentna i przedsiębiorcza. Ania sądzi, że Natalia ma ogromną charyzmę, ale uważa, że sama ma zbyt mało odwagi, by ją naśladować - czytamy w "Fakcie".

Myślicie, że ta przyjaźń może którejś z nich zaszkodzić czy wręcz przeciwnie?

Zobacz: "Przyjaciółka" Siwiec wydaje pikantną książkę. Znamy szczegóły

Zobacz także

Reklama

Natalia Siwiec i Anna Lewandowska na spotkaniu: