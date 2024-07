Anna Lewandowska opracowała menu na międzynarodową konferencję Nike. Trenerka pochwaliła się swoim osiągnięciem na Instagramie. Na evencie towarzyszył jej mąż Robert Lewandowski. Anna Lewandowska w ciąży nie zwalnia tempa. Nagrywa filmiki dla kobiet w ciąży, pracuje nad własną linią kosmetyków, etc. Gwiazda fitnessu nie traci wigoru! Przeciwnie, pracuje i ma się świetnie.

Anna Lewandowska w ciąży nie rezygnuje z pracy

Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się selfie z konferencji Nike. Żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się również przygotowanym przez siebie menu. Co się z nim znalazło? Same pyszne i zdrowe dania! A wśród nich: pudding z nasion chia, zupa z buraków czy indyk. Anna Lewandowska jest niezwykle pracowita, co udowadnia nawet teraz, będąc w ciąży. Zamiast odpoczywać i delektować się stanem oczekiwania na dziecko, pracuje i nadal się rozwija. Oczywiście trenerka nie rezygnuje ze zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety i treningów, odpowiednich dla jej stanu. Brawo, Ania!

Anna Lewandowska przygotowała menu na międzynarodową konferencję, w której wziął udział również jej mąż Robert.

Dania prezentowały się bardzo interesująco. Samo zdrowie!

Anna Lewandowska w ciąży nie zwalnia tempa. Wygląda i czuje się świetnie!