Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest starsza córka ma wiele pasji i stale odkrywa kolejne. 6-letnia Klara uwielbia aktywność sportową i nie tylko pływa, jeździ na rowerze, rolkach, ale zna też kilka języków obcych. Okazuje się, że to nie wszystko! Anna Lewandowska właśnie opublikowała kolejne zdjęcie 6-latki i okazuje się, że Klara pokochała też innego rodzaju aktywność... To duże zaskoczenie!

Anna Lewandowska odkryła kolejny talent 6-latniej Klary?

Anna Lewandowska prywatnie jest mamą dwóch córek 6-letniej Klary i 3-letniej Laury. Trenerka, która sama kocha sport, a od niedawna również taniec i chce, aby jej córki też miały okazję zapoznać się z różnymi pasjami i znaleźć to, co sprawi im największą radość. Wygląda na to, że córki sportowców nie tylko aktywnie spędzają czas, ale Klara pokochała też artystyczne zajęcia. Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda "domowe nauczanie" jej córki i wygląda na to, że 6-latka odkrywa w sobie artystyczną duszę. Anna Lewandowska pokazała obraz, który wykonała Klara.

Instagram / annalewandowska

Klara Lewandowska to już duża dziewczynka. Jakiś temu Anna Lewandowska publikowała zdjęcie córki i sama pisała, że nie może uwierzyć w to, jak szybko rosną jej dzieci. Już za rok Klara oficjalnie zacznie swoją przygodę ze szkołą.

Instagram / annalewandowska

Z okazji Dnia Dziecka Anna Lewandowska pochwaliła się uroczym filmem, na którym pokazała jak razem z córkami spędzają czas w Hiszpanii. Na nagraniu zobaczymy wiele niepublikowanych dotąd ujęć!

