Anna Lewandowska miała dwie sukienki na ślubie Mariny i Wojciecha Szczęsnego! Z każdym dniem do mediów wyciekają kolejne informacje na temat skrzętnie ukrywanego ślubu piosenkarki i piłkarza. Wiemy już, że ceremonia miała charakter kameralny i odbyła się w Grecji. Kolorem przewodnim była biel. Wszyscy goście zostali poproszeni, by ubrali się właśnie na biało. Zdradziła to na swoim profilu Anna Lewandowska, która pokazała na swoim Instagramie zdjęcie w przepięknej białej sukni, wśród ślubnych dekoracji.

Dwie sukienki Anny Lewandowskiej na ślubie Szczęsnych

Okazuje się jednak, że klasyczna kreacja z ponętnym dekoltem nie była jedyną sukienką trenerki tego dnia! Dziś w nocy na profilu Anny Lewandowskiej pojawiło się kolejne zdjęcie ze ślubu Szczęsnych, na którym widzimy ją w zupełnie innej sukience. Tym razem jest to seksowna, asymetryczna suknia, doskonale eksponująca zgrabne nogi Ani. Kreacja pochodzi z kolekcji Violi Piekut. Wszystko wskazuje na to, że żona Roberta Lewandowskiego po zakończeniu oficjalnej części zaślubin, przebrała się w bardziej wystrzałowy ciuch. Fani są zachwyceni drugą sukienką przyjaciółki Mariny!

Pięknie, jest elegancja, jest szyk i seksapil. Klasa po prostu. Aniu, wyglądasz petardowo! Jeju, jaka piękna! Milion dolarów.

Trzeba przyznać, że figura Anny Lewandowskiej w tej sukni robi ogromne wrażenie! Zastanawiamy się nawet, czy nie przyćmiła odrobinę panny młodej. ;) A Wam która sukienka podoba się bardziej? Głosujcie w sondzie!

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie drugą sukienką ze ślubu Szczęsnych.

Instagram

W czasie oficjalnych uroczystości trenerka miała na sobie długą, klasyczną suknię z dekoltem.

Instagram

Która kreacja była lepsza?