Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna znalazły się w naprawdę doborowym towarzystwie - najgorętszych WAGs Europy!

Lewandowska i Marina - top polskich WAGs

Podczas gdy najlepsi piłkarze w Europie przygotowują się do Euro 2016, światowe media wzięły pod lupę ich piękne żony. Nie ma się co dziwić, niektóre WAGs (z ang. Wives and Girlfriends - czyli żony i dziewczyny piłkarzy) błyszczą czasem równie mocno jak ich partnerzy. Wśród nich znalazły się też… nasze reprezentantki.

W zestawieniu przygotowanym przez jeden z największych brytyjskich portali - dailymail.co.uk, jest m.in. Ania Lewandowska.

East News

Instagram

Anna Lewandowska, żona polskiego napastnika Roberta, jest trenerem osobistym i członkiem polskiej kadry narodowej w karate, a także płodną blogerką piszącą o stylu życia na swojej stronie “Healthy Plan by Ann” - przypomina portal.

Kawałek dalej umieszcza też Marinę, właśnie poślubioną żonę bramkarza Arsenalu Wojciecha Szczęsnego.

Instagram

Jak przypomina portal, 26-letnia Marina była na okładce Glamour Magazine.

East News/Instagram

Ale trzeba przyznać, że nasze panie znalazły się w naprawdę doborowym towarzystwie. Zobaczcie!

Inne słynne WAGs

Obok naszych reprezentantek, portal wymienia takie sławy jak piosenkarka Shakira - partnerka asa Barcelony Gerarda Pique).

Jest też Miss Belgii Noemie Happart, dziewczyna Yannicka Carrasco.

East News

Modelka Sam Cooke, partnerka Chrisa Smallinga.

East News

Kolejna znana modelka Ann-Kathrin Brommel (w związku z Mario Gotze)

East News

Raquel Mauri (żona Ivana Rakitica).

East News

Emma Rhys-Jones - miłość od dzieciństwa zawodnika Realu Madrid Garetha Bale'a.

Photo by David Fisher/REX Shutterstock/East News

Modelka z Libanu Daniela Semaan, partnerka środkowego Hiszpanii i Chelsea - Cesca Fabregasa.

East News

Serbska tenisistka Ana Ivanovic - dziewczyna klubowego kolegi Lewego, Bastiana Schweinsteigera.

East News

Dziennikarka sportowa Sara Carbonero, dziewczyna legendarnego już bramkarza Ikera Casillasa.

East News

Kolejna hiszpańska dziennikarka Pilar Rubio (partnerka i matka dwójki dzieci Sergio Ramosa)

East News

I w końcu 45-letnia Helena Seger, piękna żona jednej z największych gwiazd futbolu Zlatana Ibrahimovica - Helena nazywana jest królową francuskich WAGs (jej mąż gra w Paris Saint-Germain).

East News

Która podoba Wam się najbardziej?