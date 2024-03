Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się drugiego dziecka. Ciążę ogłosili wzruszającym kadrem z synkiem. Liamek przytula się do ciążowego brzuszka mamy. Marina nie od razu ogłosiła, że jej rodzina się powiększy. Fani jednak podejrzewali już od jakiegoś czasu. Zobaczcie dlaczego.

Tak Marina Łuczenko-Szczęsna ukrywała drugą ciążę

"Czekamy na Ciebie" - tymi słowami Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Piosenkarka powita swoje kolejne dziecko jeszcze w tym roku. Nie zdradziła na razie czy spodziewa się synka czy córeczki. Fani są zachwyceni i cieszą się szczęściem Wojciecha Szczęsnego i jego żony. Marina Łuczenko-Szczęsna przez jakiś czas ukrywała swoją ciążę przed innymi, jednak czujnym oczom internautów nie umknęły nawet najmniejsze szczegóły.

W połowie stycznia Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała, jak spędza wakacje z synkiem w Dubaju. Internauci zwrócili uwagę wówczas nie tylko na bajeczne warunki, w jakich spędzają urlop ale również na samą piosenkarkę. Wzrok fanów przykuła jej figura:

Coś tam myślę, że chyba jesteś w ciąży

Po twarzy widać, że jest

Zgadza się Marina jest w ciąży. Potwierdziła mi to pewna osoba z Turynu :)

Ci, którzy początkowo nie dowierzali w domysły jednej z internautek na temat ciąży Mariny, dziś musieli przyznać jej rację.

Marina Łuczenko-Szczęsna w trakcie ciąży pozostawała aktywna na Instagramie. Co jakiś czas publikowała zdjęcia, jednak dopiero w ostatnich tygodniach internauci zaczęli coś podejrzewać i jednocześnie o tym dyskutować, co nie wszystkim przypadło do gustu. Fani upominali się wzajemnie, przypominając, że nawet jeżeli domysły okażą się prawdą to, delikatnie mówiąc, nieeleganckie jest wyprzedzanie w kwestii ogłaszania ciąży samych zainteresowanych.

Marina nie zdradziła terminu porodu. Myślicie, że niedługo się tym podzieli? A może postanowi trzymać to w tajemnicy aż do samego porodu? Internauci nie ukrywają entuzjazmu i cieszą się szczęściem rodziny Szczęsnych. Mały Liamek już niedługo zostanie starszym braciszkiem. Gratulujemy!

