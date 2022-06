Karolina Pisarek miała dwie suknie ślubne!  Ta druga robi jeszcze większe wrażenie? 

Agnieszka Mrozińka i Alex Caprice wzięli bajkowy i bardzo nietypowy ślub. Panna młoda wyglądała jak prawdziwa księżniczka, a na przyjęcie weselne przyleciała helikopterem. Okazuje się, że tego dnia postawiła aż na dwie stylizacje ślubne. Ta pierwsza była iście królewska i pasowała do hucznego ślubu w najlepszym stylu. W trakcie wesela panna młoda postanowiła się przerwać. Jak wyglądała druga suknia ślubna Agnieszki Mrozickiej? Zobacz także: Joanna Opozda miała aż dwie suknie ślubne! Pokazała pierwszy taniec i nową kreację! Agnieszka Mrozicka miała aż dwie suknie ślubne Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice wzięli ślub po pięciu latach związku. Przepiękną ceremonię ślubną i wesele planowali już od 2019 roku. 5 lat razem ❤️❤️❤️ Dziękuję Kochanie za Twoje serce, opiekuńczość, czułość, siłę i szczęście ❤️ Wspierasz mnie we wszystkim, co robie, wierzysz we mnie i zawsze dobrze doradzasz. Dziękuję, że jesteś! Bardzo Cię kocham ❤️ - pisała niedawno na Instagramie Państwo młodzi dopracowali najpiękniejszy dzień swojego życia w każdym szczególe. Panna młoda zachwyciła suknią ślubną . Agnieszka Mrozińska na wesele przyleciała helikopterem. Jej suknia ślubna zachowana była w stylu prawdziwej księżniczki. Przepiękny długi tren oraz welon robiły wrażenie, a iście królewskie otoczenie, w którym odbywało się wesele tylko podkreślało piękno panny młodej. Nie była to jednak jedyna stylizacja pięknej Agnieszki Mrozińskiej. Panna młoda zaprezentowała również drugą kreację, w której wraz z ukochanym zaprezentowała idealnie przygotowany układ taneczny. Druga suknia ślubna aktorki składała się z odcinanego gorsetu oraz przepięknego dołu. Tym razem kreacja kończyła się przed kolanami. Całość nadawała pannie młodej lekkości....