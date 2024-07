Robert Lewandowski jest zasmucony odpadnięciem Bayernu Monachium z rozgrywek Ligi Mistrzów! Polak już po raz trzeci był bardzo blisko finału, lecz również i tym razem się nie udało. Robert Lewandowski finał obejrzy wyłącznie w telewizji.

Byliśmy lepszą drużyną, dlatego brak awansu tak bardzo boli i jest trudny do zaakceptowania. Zasłużyliśmy na niego, ale taki jest właśnie futbol. Atletico miało jedną sytuację i ją wykorzystało, zagrało defensywnie, ale tego się spodziewaliśmy - powiedział po meczu portalowi tvn24.pl.

Polecamy też: Mistrzowskie zagranie! Robert Lewandowski kupił luksusowy apartament. Zobaczcie wnętrza! Na zdjęciach wykonanych bezpośrednio po meczu z Athletico Madryt wyraźnie widać, że Robert jest niepocieszony takim rozstrzygnięciem. Niestety po raz kolejny się nie udało. Na szczęście piłkarz może liczyć na wparcie kochającej żony. Anna Lewandowska już po meczu na swoim facebookowym profilu napisała:

Marzenia są po to, by je spełniać...

Jak nie teraz to... W przyszłości!!!