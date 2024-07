Anna Lewandowska często decyduje się na szczerość ze swoimi fankami, także w kwestii wychowywania córek. W najnowszym wpisie na Instagramie trenerka zdradziła, jak radzi sobie z opieką nad Klarą i Laurą z tak licznymi zawodowymi obowiązkami i częstymi wyjazdami. Z czyjej pomocy korzysta najczęściej? Czy ma wyrzuty sumienia? Zobaczcie wpis Anny, który poruszył nawet... partnerką Cristiano Ronaldo.

Anna Lewandowska często powtarza, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Trenerka jednak nie chce zawieszać swojej kariery i wciąż realizuje nowe projekty, spełniając kolejne marzenia. Wiążę się to oczywiście z licznymi wyjazdami za granicę. Żona Roberta Lewandowskiego często więc pytana jest o to, jak godzi wszystkie obowiązki i na czyje wsparcie może liczyć najbardziej. W nowym poście Anna nie ukrywa, że czasami miewa wyrzuty sumienia, bo musi zostawić córki na dłużej:

Dostaję od Was mnóstwo zapytań w jaki sposób godzę rolę mamy z innymi aktywnościami i wyjazdami❓Cóż - nie jest to łatwe ????‍♀️… Tam, gdzie mogę zabieram dziewczynki ze sobą. Jeśli nie jest to możliwe to pomagają nam nasze kochane Babcie i niania. Podobnie jak Wy również miewam chwilę zwątpienia i wyrzuty sumienia, że nie mogę być we wszystkich miejscach jednocześnie.