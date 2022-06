Anna Lewandowska w szczerym wyznaniu o córeczkach! "Mam wyrzuty sumienia". Co się stało?

W oczach wielu Polek Anna Lewandowska uchodzi za wzór godny naśladowania. Trenerka personalna nie tylko z powodzeniem rozwija swoją wielką karierę, ale również jest świetną mamą, która w dodatku może pochwalić się udanym małżeństwem. Z ostatnich wypowiedzi gwiazdy wynika też, że w najbliższej przyszłości chce ze swoją firmą podbić zagraniczne rynki. Obecnie Anna Lewandowska przebywa na zasłużonym urlopie na Majorce, chociaż i tam niezupełnie odpoczywa od pracy.

Od czasu do czasu Anna Lewandowska przypomina jednak swoim fanom, że nie jest idealna i również miewa wiele wątpliwości. Właśnie poinformowała internautów, że ma wyrzuty sumienia związane z córeczkami. Co się stało?

Anna Lewandowska spędziła wolny czas bez dzieci: "Mam wyrzuty sumienia"

Już od jakiegoś czasu Anna Lewandowska przebywa na Majorce. Warto przypomnieć, że wraz z Robertem Lewandowskim kupiła tam dom. Wiele wskazuje też na to, że Anna i Robert Lewandowscy niedługo przeprowadzą się do Hiszpanii na stałe! Podczas gdy piłkarz trenuje na zgrupowaniu kadry narodowej, trenerka personalna razem z córeczkami korzysta z uroków hiszpańskiej wyspy.

Najwyraźniej gwieździe trudno jest jednak całkowicie zapomnieć o pracy. Na Majorce zajęła się realizacją nowej kampanii reklamowej. Niedawno też Anna Lewandowska pokazała odważne zdjęcie z sesji. Większość czasu trenerka jednak stara się spędzać z Klarą i Laurą. Jednego dnia postanowiła odpocząć od dziewczynek i wybrała się do małego miasteczka na zwiedzanie. Przez cały czas nie potrafiła jednak przestać myśleć o swoich pociechach.

Dzisiaj pół dnia bez dzieci. Jestem z dziećmi - marzę o dniu wolnym, jestem bez dzieci, mam wyrzuty sumienia, że jestem bez nich. Też tak macie? - zapytała na InstaStories.

Wygląda na to, że chociaż Anna Lewandowska jest wzorem dla wielu osób, to ona sama często ma wątpliwości co do tego, czy daje swojej rodzinie wystarczająco dużo. Prawdopodobnie większość mam wie, co czuje trenerka personalna. My jednak wiemy, że Anna Lewandowska to nie tylko wspaniała kobieta, ale także żona i mama, która daje swojej rodzinie wszystko co najlepsze!