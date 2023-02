Małgorzata Rozenek pojechała na obóz Lewandowskiej i już mówi o wyrzutach sumienia. Co się stało?!

Małgorzata Rozenek, która szlifowała swoją fizyczną formę pod czujnym okiem Anny Lewandowskiej na jej sportowym obozie, opublikowała nowe zdjęcie na swoim Instagramie, właśnie z żoną Roberta Lewandowskiego. Panie nie tylko są identycznie ubrane, ale także łudząco do siebie podobne. Pod postem nie zabrakło licznych komentarzy. Myślałam, że to lustro Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek niczym bliźniaczki Żona Radosława Majdana już od dłuższego czasu może się pochwalić smukłą i wysportowaną sylwetką. Zawdzięcza ją ciężkiej, systematycznej pracy. Na co dzień ćwiczy pod czujnym okiem trenera personalnego. Tym razem natomiast, kolejny raz Małgorzata Rozenek udała się na sportowy oboz Anny Lewandowskiej . Wspólnie z innymi kobietami każdego poranka wcześnie wstawała, by walczyć o zdrowie i perfekcyjną sylwetkę. Na letnim obozie Anny Lewandowskiej "Camp by Ann", gwiazda TVN-u poznała swoje słabości, które próbowała przezwyciężyć każdego dnia. Nie ukrywała także, że była to dla niej katorżnicza praca, ale jednocześnie kolejne, wspaniałe doświadczenie. Na swoim Instagramie właśnie opublikowała obszerny wpis, w którym podsumowuje, jaka atmosfera panowała na obozie: - Agentki 009 😂😂😂 dostaję od Was dużo pytań o obóz @annalewandowskahpba 😁 na wiele z tych pytań, nie znam odpowiedzi więc odsyłam Was do samej Ani i osób, z jej teamu, ale na jedno znam odpowiedź😁 na pytanie dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce w którym nikogo nie dziwi, że mi się chce 😁 to miejsce w którym grupa równa do góry a nie w dół 💪🏼 [...] To nie jest miejsce w którym budujesz swoją wielkość pokazując czyjąś małość. To miejsce w którym rozumiemy, że w życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć 💪🏼😁 dziękuje za ten cudowny czas...