To jest wyjątkowy rok dla Anny Lewandowskiej - we wrześniu jej starsza pociecha rozpoczęła naukę w brytyjskiej szkole. 6-letnia Klara już pilnie się uczy, a jej mama w rozmowie z Party.pl przyznała, że stara się robić wszystko, by stawiać edukacje córek na pierwszym miejscu. Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że swoje życie dostosowuje teraz właśnie pod grafik córek, a nie jak wcześniej - męża.

Anna Lewandowska o życiu szkolnym córek

Ostatnio Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem w hiszpańskich mediach, w których zdradziła, że starszą córkę rodziła 28 godzin. Dziś Klara ma już 6 lat, a jej młodsza siostra Laura skończyła w maju 3 latka. Starsza pociecha Lewandowskich rozpoczęła właśnie naukę w prestiżowej, brytyjskiej szkole, której nie może opuszczać. Anna Lewandowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, że teraz harmonogram dnia dostosowuje właśnie pod córki, a nie męża, tak jak robiła to dotychczas.

- Muszę przyznać, że jestem już tą mamą, która wpadła w sidła edukacji, czyli dostosowanie teraz kalendarza już nie do męża, do którego się dostosowałam przez całe życie, tylko teraz do dzieci. Ponieważ Klara już chodzi do szkoły i chodzi do brytyjskiej szkoły, gdzie nie ma możliwości jej opuszczania, więc zdecydowanie jestem rzadziej w Polsce - powiedziała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska zdradziła również, że Klara robi pierwsze kroki w czytaniu i pisaniu. A po szkole uczęszcza jeszcze na zajęcia dodatkowe.

- Zaczynamy, to zdecydowanie jest już czytanie, pisanie także fajnie. Dodatkowo Klara ma zajęcia już dodatkowe w tym roku, więc inny etap w życiu - dodała.

