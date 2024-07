Anna Lewandowska jest w ciąży? Takie plotki pojawiają się w mediach co kilka tygodni, a znana trenerka i jej mąż Robert Lewandowski niechętnie komentują doniesienia medialne dotyczące ich życia prywatnego. Oboje już jakiś czas temu zadeklarowali, że chcą mieć dzieci, ale na razie skupiają się na swoich sprawach zawodowych. Jednak informacja o tym, że Ania Lewandowska chce zrezygnować z uprawiania karate spowodowała, że znów zaczęły pojawiać się informacje o tym, że państwo Lewandowscy myślą poważnie o powiększeniu rodziny. Ile w tym prawdy?

Reklama

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zostaną rodzicami?

Ania Lewandowska wrzuciła ostatnio na Instagram swoje zdjęcie z targu, na którym kupowała szparagi i zachęcała fanki do tego, żeby robiły teraz potrawy z tego warzywa. Jednak nie nowe przepisy, a zdjęcie Ani wzbudziło najwięcej emocji. Pojawiły się sugestie, że Ania pod luźną bluzką chowa ciążowy brzuszek. Tym bardziej, że całkiem niedawno Robert Lewandowski kupił luksusowy apartament w Warszawie (mamy zdjęcia) - czyżby para przygotowywała się do nowego etapu w życiu?

Facebook

Zobacz także

Zobacz także: Król strzelców i mistrzyni karate. Pamiętacie tę romantyczną sesję Anny i Roberta Lewandowskich?

Poszło o to zdjęcie Anny Lewandowskiej:

Facebook

Co na to Ania? Nie skomentowała tych plotek, ale za to pokazała dziś zdjęcie z siłowni, które zamknęło usta wszystkim :-) Chcesz ćwiczyć z Anią? Zobacz! Tu znajdziesz podobny top.

Instagram

ZOBACZ: Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę na Instagramie! Fani dopatrzyli się jednego szczegółu