Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to niezwykle zgrana para. Oboje spełniają się zawodowo, a ich życie rodzinne to istna sielanka. Ostatnio trenerka pochwaliła się , co piłkarz dla niej przygotował. Okazuje się, że Robert to także doskonały kucharz. Zobacz: Lewandowski rozpieszcza ukochaną. Przyrządził dla niej ryzykowne danie

Reklama

W przerwie od obowiązków zawodowych zakochani znajdują czas także dla swoich najbliższych przyjaciół, z którymi uwielbiają się spotykać. Ostatnio na Instagramie Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie kapelusza i drogiej torby z frędzlami, które miały być dodatkami do kowbojskiego stroju. Okazuje się, że sobotni wieczór sportsmenka i napastnik spędzili na imprezie właśnie pod takim hasłem. Robert zamieścił na portalu społecznościowym fotografię, gdzie pozują ze znajomymi.

Trzeba przyznać, że ulubienica Polek wyglądała bardzo seksownie w krótkich szortach, koszuli w kratę, kapeluszu i ciemnych okularach. Robert wcale nie był gorszy i wyglądał jak prawdziwy przystojniak. Najsłynniejsza polska para postawiła na te same koszule, dzięki czemu jako para byli bardzo spójni nawet na imprezie karnawałowej.

Pasuje im taki styl?

Zobacz: Lewandwoscy zarobią kolejne miliony. Robert inwestuje w nowy biznes



Zobacz także





Reklama

Lewandowska na sportowo: