Święta już za nami, ale gwiazdy wciąż dorzucają na swoich profilach na portalach społecznościowych zdjęcia z tego okresu. Chwalą się stylizacjami, pamiątkowymi fotkami z rodziną i prezentami, jakie otrzymały. W roli świętego Mikołaja doskonale sprawdził się Artur Boruc, który swojej ukochanej Sarze Mannei sprawił dość drogi podarunek Zobacz: Boruc miała udane święta. Pochwaliła się bardzo drogim prezentem

Zakochani w ciągu roku mają mało czasu dla siebie, a święta to dobry czas, aby pobyć razem. W tym roku jednak uwagę fanów przyciągnęła stylizacja piłkarza, który postawił na szary sweterek z jelonkiem Bambi. Co ciekawe w tym samym czasie taki sam założyła Anna Lewandowska, która pochwaliła się nim na Instagramie. Jak widać Boruca i trenerkę łączy nie tylko miłość do sportu, ale również podobny gust.

Kto wygląda lepiej?

