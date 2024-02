Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu relacja Maryli Rodowicz i Justyny Steczkowskiej nie należy do najłatwiejszych. Konflikt między gwiazdami rozpoczął się na początku 2022 roku, kiedy Justyna Steczkowska publicznie zarzuciła kłamstwo Maryli Rodowicz. Teraz jednak okazuje się, że jest jedna wspólna rzecz, która łączy artystki. O co chodzi? Wiemy!

Maryla Rodowicz i Justyna Steczkowska należą do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Niestety, dwa lata temu między artystkami rozpoczął się publiczny konflikt. W "Super Expressie" pojawił się wówczas artykuł, z którego wynikało, że Steczkowska jako jedyna otrzymała honorarium za udział w koncercie "Solidarni z Ukrainą". Później głos zabrały Maryla Rodowicz i Edyta Górniak, która wyznały, że nawet nie myślały o swoim wynagrodzeniu za udział w koncercie. Justyna Steczkowska mocno odpowiedziała Maryli Rodowicz i Edycie Górniak: "Dziewczyny jak możecie tak kłamać?".

Teraz okazuje się, że skłócone gwiazdy od lat mają ten sam problem - radia nie chcą grać ich piosenek. Maryla Rodowicz na planie "The Voice Senior" nie ukrywała żalu.

Na pewno porażką dla mnie jest to, że nie kochają mnie media. Radia nie grają moich piosenek i to właściwie od 30 lat. Mimo, że wydaję naprawdę regularnie płyty. No i nic… To jest przykre, to jest moja porażka

wyznała gwiazda.