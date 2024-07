Gwiazdy już pochwaliły się swoimi pięknymi choinkami i prezentami dla bliskich. Był też czas, aby zaprezentować swoje wypieki. Teraz, kiedy święta już dobiegają końca celebryci chętnie pokazują, czym zostały obdarowane przez najbliższych. Niektórzy mogą poszczycić się luksusowymi podarunkami. Zobacz: Marina, Kwiatkowski, Szwed, Krupińska nagrali teledysk na święta

Reklama

Drogim prezentem na swoim Instagramie zdążyła się już pochwalić Natalia Siwiec, a także blogerka Sara Boruc. Mannei zamieściła zdjęcie pudełka Chanel, z którego wystawał kawaleczek zawartości. Fani próbowali zgadnąć, co to może być. Znając zamiłowanie żony piłkarza do markowych akcesoriów postanowiliśmy docieć, co może znajdować się w środku. I najprawdopodobniej jest to torba z najnowszej kolekcji marki warta ok. 15 tysięcy złotych.

Ciekawe, kto był tym Świętym Mikołajem: rodzice czy mąż?

Zobacz: Mama Sary Mannei na Instagramie jak gwiazda. Chwali się luksusowym życiem

Zobacz także





Reklama

Mannei na zakupach w sieciówkach: