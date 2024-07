Święta to bardzo wyjątkowy czas i prawie każdy poświęca go rodzinie i przyjaciołom. To czas prezentów, choinek i radości. W te dni każdy jednak chce wyglądać elegancko i schludnie, dlatego dużą wagę przykłada się również do wizerunku. Szczególnie dbają o to gwiazdy, które na bieżąco dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Zobacz: Lewandowscy zorganizowali świeta w nowym domu. Pokazali zdjęcie całej rodziny

Pięknie w wigilijny wieczór wyglądała trenerka, Anna Lewandowska, która zdecydowała się na rozkloszowaną mini od Violi Piekut i czerwoną bluzkę. Bez zbędnych szaleństw, skromnie i klasycznie, ale z pazurem. Co ciekawe na prawie identyczny zestaw postawiła Klaudia Halejcio, która założyła tę samą spódniczkę i także czerwoną bluzkę. Obie panie wyglądają niemalże jak klony, a różni je jedynie fryzura i dodatki. Nie da się jednak zaprzeczyć, że zarówno trenerka jak i aktorka mają podobne wyczucie stylu i prezentują się doskonale.

Która podoba Wam się bardziej?

