Jedna z fanek napisała do Ani, dlaczego publicznie gratuluje mężowi zamiast zrobić to, gdy Robert Lewandowski wróci do domu.

A nie możesz mu tego powiedziec jak do domu wróci,albo jak zadzwoni,tylko na instagramie?

Co odpowiedziała jej na to Ania?

Prawdziwi fani trenerki byli wyraźnie oburzeni wpisem jednej z obserwatorek:

Ma prawo robić co chce, jak tak bardzo jesteś zazdrosna, że Ania ma takiego wspaniałego męża i, że może być z niego dumna bo przyczynił sie do wygrania pewnego trofea i idź i sobie pomarz, ale może nie okazuj swojej zazdrości tu ok, bo naprawde aż żal czytać takie komentarze... jeżeli Pani się dziwi że pani Ania chwali się sukcesem męża tutaj to znaczy że się pani nie nadaje na ten portal społecznościowy

Zobaczcie zdjęcia Roberta Lewandowskiego z wczorajszego meczu oraz ostatnie zdjęcia Ani!

