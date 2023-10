Anna Lewandowska jest dla tysięcy Polek marką samą w sobie. Trenerka nie tylko motywuje kobiety do ćwiczeń, ale także udowadnia, że zdrowy styl życia może stać się codziennością. Tym razem jednak nowości, którymi podzieliła się trenerka nie zachwyciły wszystkich fanów...

Choć Anna Lewandowska swoją karierę rozpoczynała od karate, teraz niewiele osób kojarzy trenerkę wyłącznie ze sportem. Żona Roberta Lewandowskiego jest właścicielką kilku marek, a również marka osobista Anny Lewandowskiej jest wyceniana na ogromne kwoty. Będąc świadoma wpływu, jaki wywiera na swoją społeczność, trenerka podejmuje też ważne społecznie tematy - ostatnio Anna Lewandowska zachęcała do udziału w wyborach.

Nic zatem dziwnego, że Anna Lewandowska korzysta z popularności i serwuje swoim fankom kolejne produkty związane ze zdrowym stylem żywienia, ale także z szeroko pojętym dobrym samopoczuciem i motywacją. Tym razem trenerka podzieliła się nowym kalendarzem, którego okładka nie przypadła do gustu sporej grupie fanów.

Pokazywałam Wam ostatnio na stories mój kalendarz na przyszły rok. Zależało mi na tym, aby ta edycja kalendarza miała mocne przesłanie - aby był to ROK TWOJEJ ZMIANY (...) Kalendarz jest już do kupienia, a ja chciałam Was zapytać - czy macie już jakieś plany/marzenia na nadchodzący rok?

- zwróciła się do fanek Anna Lewandowska.