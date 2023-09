Z okazji uroczystej premiery filmu "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" Anna Mucha, która pojawiła się w obsadzie kontynuacji kultowej polskiej produkcji, pokazała, co działo się na planie. Aktorka zaskoczyła wielu internautów bardzo odważnym zdjęciem. Obiecała, że co jakiś czas będzie publikowała takie "smaczki" w mediach społecznościowych. Fotografia wywołała poruszenie na Instagramie. Dzięki filmowi "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" o Annie Musze znowu jest głośno. W dodatku aktorka zapowiedziała już, że w 2022 roku jeszcze nieraz o niej usłyszymy. Trzeba przyznać, że artystka zaszalała! Zobacz także: Anna Mucha świętuje 10. urodziny córki z Basią Kurdej-Szatan! Stefania dostała niezwykły tort Anna Mucha w odważnym kadrze z planu filmu "Kogel Mogel 4". "Bożena jeńców nie bierze!" Anna Mucha znana jest z ról charyzmatycznych kobiet, które są pewne siebie i mają świadomość swojej atrakcyjności. Wszystko wskazuje na to, że nie inaczej jest w przypadku kreacji Bożeny w filmie "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". We wtorek 4 stycznia odbyła się uroczysta premiera kontynuacji kultowej polskiej . Z tej okazji aktorka postanowiła zachęcić fanów do odwiedzenia kin. Niedawno Anna Mucha opublikowała na swoim Instagramie odważne zdjęcie z planu. Wygląda na to, że w filmie zobaczymy ją grającą w śmiałych scenach. W dodatku aktorka obiecała internautom, że co jakiś czas będzie pokazywała podobne "smaczki". Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Anna Mucha (@taannamucha)...