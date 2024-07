Anna Lewandowska urodzi w majówkę? Takie pytanie zadają sobie od kilku dni już wszyscy :) Najpierw pisano, że trenerka już urodziła swoje pierwsze dziecko, a Robert Lewandowski podczas środowego meczu z Borussią Dortmund oficjalnie potwierdzi informacje o powiększeniu się ich rodziny, ale nic takiego się nie stało. Robert nie strzelił gola, po którym mógłby pokazać słynną "kołyskę", a do tego jego drużyna przegrała, dlatego po meczu nie był zbyt chętny do rozmów, a zwłaszcza na tematy prywatne. Czy dziś będzie inaczej? W końcu jego zespół znów gra!

Majówka Anny Lewandowskiej - co robi trenerka?

Bayern Monachium gra dziś z klubem VfL Wolfsburg, któremu półtora roku temu Robert Lewandowski strzelił pięć goli w dziewięć minut. Czy dziś to powtórzy? Mamy taką nadzieję, ale po golu piłkarz raczej nie pokaże słynnej "kołyski". Dlaczego? Wbrew plotkom, wiele wskazuje na to, że Ania nadal jest w ciąży. Trenerka jest cały czas aktywna na swoim Instagramie, pokazała ostatnio zdjęcie z siłowni, regularnie wrzuca nowe przepisy na swój blog, a do tego dziś pokazała najpierw filmik z targu, a później z samochodu. Do tego zaapelowała do swoich fanów, żeby tak jak ona, aktywnie spędzili długi weekend!

Jak spędzacie długi weekend? ????????Aktywnie? Mam nadzieję! ???????????????????? Pamiętaj - zdrowie i aktywność fizyczna to droga do lepszego samopoczucia! Miłego weekendu. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - napisała trenerka.

Anna Lewandowska - jak spędza majówkę?

Anna Lewandowska zachęca fanów do spędzenia aktywnie majówki.

Ania tuż przed porodem jest bardzo aktywna w sieci