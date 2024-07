1 z 9

W środę w polskich mediach pojawiła się informacja, że Robert Lewandowski podczas meczu z Borussią Dortmund ogłosi, że został ojcem. Niestety wtedy najlepszy polski napastnik nie strzelił gola, dlatego nie mógł pokazać słynnej "kołyski", która symbolizowałaby, że został ojcem. Wszyscy dalej zadawali sobie pytanie, czy Ania Lewandowska nadal jest w ciąży, czy też rodzina Lewandowskich już się powiększyła.

Ania urodziła? Robert Lewandowski zrobił po golu kołyskę?

Okazja do tego, żeby poznać odpowiedź na to pytanie pojawiła się dziś, ponieważ piłkarz grał dziś mecz z klubem VfL Wolfsburg, któremu półtora roku temu Robert Lewandowski strzelił pięć goli w dziewięć minut. Bayern Monachium ostatecznie wygrał 6:0, a dwa gole strzelił dla niemieckiego klubu właśnie Robert Lewandowski. Czy po golu polski piłkarz zrobił słynną kołyskę? Nie! Zatem wiele wskazuje na to, że wielki dzień dopiero przed Robertem i Anią, bo gdyby było inaczej, Robert z pewnością wykorzystałby okazję, żeby przed fanami swojego klubu pochwalić się informacją o tym, że został ojcem. Zatem zostaje nam czekać dalej :)

