Anna Kalczyńska pochwaliła się efektami odchudzania na Instagramie. Prezenterka "Dzień dobry TVN" rzadko eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Teraz jednak zdradziła swoim fanom, że szykuje się do sezonu bikini, stąd pomysł, by zrzucić kilka kilogramów. Anna Kalczyńska zrzuciła już 2 kg, lecz to dopiero pierwszy etap. Dziennikarka napisała, że przed nią jeszcze 6 kolejnych kilogramów do zrzucenia. Gwiazda TVN bardzo dba o swój wygląd, lecz czy tym razem nie przesadziła?

2 kg mniej. 1/4 celu #bikinichallenge #bodyshaping trzymajcie kciuki!!! - napisała na swoim Instagramie.

Anna Kalczyńska może pochwalić się doskonałą figurą, więc jej pomysł na poprawianie swojej sylwetki, spotkał się z dość ostrą reakcją fanów. Wielbiciele piszą prezenterce w komentarzach, że nie ma się z czego odchudzać!

Pani Aniu, ma Pani perfekcyjna figurę z czego tu się odchudzać?? Jeszcze 6 kg? Niech pani tego nie robi, będzie pani jak patyk a nie kobieta! Teraz wygląda pani idealnie, nie za szczupło, nie za grubo... Z czego tu się odchudzać? Świetnie Pani wygląda! Nie ma z czego! Super figurka, a zostaną kości i skóra...

Wśród komentujących nie zabrakło i takich, którzy obawiają się, że po utracie kilogramów Anna Klaczyńska straci swój... ponętny biust!

W następnych 6 kg spadną głównie piersi. Niestety takie życie kobiety. Szkoda biustu :-)

A jaka jest wasza opinia? Anna Kalczyńska powinna się odchudzać?

Anna Kalczyńska pochwaliła się efektami odchudzania na Instagramie.

Anna Kalczyńska może pochwalić się świetną figurą.