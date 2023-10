Anna Głogowska już nie ukrywa swojego partnera. Tancerka, która przez lata była związana z Piotrem Gąsowskim, jest szczęśliwie zakochana, o czym media informowały już kilka miesięcy temu. Gwiazda nie chciała jednak zdradzać żadnych szczegółów, jednak święta Bożego Narodzenia stały się idealną okazją do pochwalenia się nową miłością.

Anna Głogowska z nowym partnerem

O życiu uczuciowym Anny Głogowskiej jest ostatnio wyjątkowo głośno, a to wszystko ze względu na spekulacje, że gwiazda ma romans z... Mikołajem Roznerskim. Gorące plotki okazały się jednak tylko plotkami, choć wszyscy zaczęli zastanawiać się, z kim, po głośnym rozstaniu z Piotrem Gąsowskim, związała się popularna tancerka. Już we wrześniu Głogowska potwierdziła, że jest w nowym związku, teraz zaś pokazała pierwsze zdjęcie z wybrankiem. Kim jest? To Fred Erik, który na Instagramie przedstawia się jako muzyk i artysta. Para zapozowała razem pod choinką i złożyła obserwatorom świąteczne życzenia. Nie zabrakło oczywiście wszelkich gratulacji.

Internauci złożyli parze życzenia, przede wszystkim miłości:

Miłości ... ty wiesz.

Moja ulubiona para!

Jakie piękne buźki! Kim jest Ten Pan? ???????? - dopytywali niektórzy.

Już kilka tygodni temu, a dokładnie w listopadzie, kiedy Fred dodał nagranie z Warszawy, Anna dodała wymowny komentarz:

Kiedy wrócisz? Tęsknimy za Tobą! Tęsknię za... ❤️ - napisała Anna, na co Fred odpisał: Niedługo wracam moja ❤️

Nam pozostaje tylko pogratulować.