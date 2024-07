Anna Jagaciak-Michalska dobrze zaprezentowała się w eliminacjach trójskoku, w których wynikiem 14,43 bez większego problemu awansowała do finału tej konkurencji. Polka, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych polskich sportsmenek, jest też siostrą polskiej topmodelki Moniki JAC Jagaciak.

Reklama

Kim jest Monika JAC Jagaciak?

Monika JAC Jagaciak to młodsza siostra Anny Jagaciak, która urodziła się w 1994 roku w Poznaniu, a karierę rozpoczęła już w 2007 roku zostając twarzą marki Hermes. Zaraz potem zaczęła pojawiać się na okładkach pism, a młodym wiekiem wzbudziła kontrowersje podczas Australian Fashion Week, na którym wprowadzono potem restrykcje, by modelki tam uczestniczące miały przynajmniej szesnaście lat. Nie przeszkodziło to w karierze Monice, która w 2009 roku została modelką jesiennej kampanii Calvina Kleina. Rok później FashionTV ogłosił JAC najlepszą modelką sezonu. Także w 2010 roku wystąpiła w kampanii kosmetycznej Chanel jako jedyna na świecie szesnastolatka, która dostąpiła tego zaszczytu. Tym samym Monika JAC Jagaciak została najmłodszą jak dotąd topmodelką (Monika w kreacjach Diora). Od tej pory występuje w kampaniach największych domów mody, a w 2015 roku została Aniołkiem Victoria's Secret.

Zobacz także

Zobacz: Naprawdę gorące zdjęcia! Monika Jagaciak w najnowszym katalogu Victoria's Secret!

Anna Jagaciak, jedna z najpiękniejszych polskich sportsmenek

Wielokrotna mistrzyni Polski w trójskoku i w skoku w dal zaczęła sportową karierę już w wieku 14 lat. Sukcesy przyszły niewiele później. Zobacz: Jagaciak wzięła ślub w pięknej sukni ślubnej. Wyszła za przystojnego sportowca [FOTO]

W ich osiąganiu pomaga Annie wykształcenie – utalentowana trójskoczkini jest technologiem żywienia. Sama więc może układać sobie najbardziej odpowiednią dla sportowca dietę. I trzymać dzięki temu wagę, która w lekkoatletyce, podobnie jak i w modelingu, jest kluczowym czynnikiem do osiągania sukcesów. Na zawodach lubi dobrze wyglądać.

– Jak większość kobiet interesuję się modą, ale z drugiej strony jestem słaba w malowaniu się i jeszcze gorsza w czesaniu. Zwykle chodzę w dresie, do czego trochę zmusza mnie sport, więc cieszę się, że jest teraz dostępnych tyle fajnych ubrań sportowych. Zwłaszcza na zawodach lubię dobrze wyglądać. Uważam, że jeśli już istnieją jakieś miejsca, w których wypada być uczesaną i umalowaną, to jest to arena lekkoatletyczna podczas zawodów. Można powiedzieć, że dobry wygląd dodaje mi pewności siebie. To taki talizman. Wszyscy na mnie patrzą, jest telewizja, więc muszę wyglądać pięknie! – tłumaczyła w jednym z wywiadów.

Anna Jagaciak o swojej siostrze Monice JAC Jagaciak

– Podziwiam Monikę i wydaje mi się, że bycie modelką to superrobota. To takie spełnienie marzeń każdej dziewczyny, aby pięknie wyglądać i mieć ładne zdjęcia ­– przekonuje. – Choć wiem, że tak naprawdę to bardzo ciężka praca. Ja, będąc w towarzystwie siostry, czuję się zafascynowana światem mody i sztuki, tworzonym przez kreatywnych ludzi, choć od lat skupiam się na czymś zupełnie innym. Mimo że Monika mieszka daleko stąd, to jednak cały czas kibicujemy sobie nawzajem i utrzymujemy ze sobą kontakt. Moja siostra nie zrezygnowała zupełnie z aktywnego trybu życia. Bardzo dużo czasu poświęca na fitness czy jogę, a ostatnio nawet boks.

Monika JAC Jagaciak na pokazie Victoria's Secret.

ONS

Anna Jagaciak w trakcie zawodów.

East News

Reklama

Monika JAC Jagaciak w nowym katalogu Victoria's Secret.