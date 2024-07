Monika Jagaciak to jedna z najpopularniejszych polskich modelek. Od lat robi karierę na Zachodzie, a w swoim portfolio ma już zlecenia od największych domów mody. Często odwiedza też Polskę, ale bardzo rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach. Przypomnijmy: Polska supermodelka pochwaliła się przystojnym chłopakiem. Wiemy kim jest

Na popularność i sukcesy nie narzeka również jej siostra, Anna Jagaciak. Utytułowana sportsmenka zdobyła we wtorek złoty medal Mistrzostw Polski w trójskoku, ale równie dużo dzieje się w jej życiu prywatnym. 19 lipca Jagaciak wyszła za mąż za Łukasza Michalskiego, a zdjęciami ze ślubu pochwaliła się na Instagramie. Na uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć jej ukochanej siostry. Para z uwagi na sportowe zajętości, planuje miesiąc miodowy dopiero na wrzesień.



Nie wiem, co nam strzeliło do głowy, żeby ustalać termin ślubu i wesela w środku sezonu. Stwierdziliśmy, że jak już tak jest, to niech tak zostanie. I jesteśmy bardzo szczęśliwi. Są różne pomysły na podróż poślubną, bo chcemy bardzo dużo zwiedzić w tym roku. Przeznaczyliśmy na to prawie cały miesiąc. Najpierw będzie polskie morze. Chcemy nauczyć się pływać na kitesurfingu, bo taki prezent dostaliśmy od znajomych. Później trochę bardziej egzotycznie, ale na razie nie wiadomo dokąd, a koniec września chcemy spędzić w polskich górach - zdradza w rozmowie z Onet.pl Jagaciak.