Druga ciąża Anny Dereszowskiej jest dużą sensacją. Aktorka zdecydowała się na dziecko z nowym partnerem i nie ukrywa tego, że jest bardzo szczęśliwa. Kilka dni temu aktorka poznała płeć potomka. Zobacz: Ciąża Dereszowskiej wzbudza sporo emocji. Właśnie poznaliśmy płeć dziecka

Gwiazda jednak nie próżnuje w ciąży. Dereszowska realizuje się zawodowo i z optymizmem podchodzi do nowych wyzwań. Ostatnio pojawił się jej pierwszy teledysk i piosenka, co wzbudziło zachwyt fanów. Aktorka wystąpiła także w reklamie jednej ze znanych marek i zachęca do kupna nowoczesnej prostownicy do włosów. Jak podaje "Fakt", Dereszowska zainkasowała za tę współpracę aż 200 tysięcy złotych, więc bardzo jej się to opłacało.

Widzieliście reklamę?

Dereszowska na konferencji Philips: