Marianna Schreiber to postać, która zyskała rozgłos w polskich mediach jako celebrytka, aktywistka oraz uczestniczka programu "Top Model". Jej nazwisko pojawiło się w przestrzeni publicznej nie tylko za sprawą działalności medialnej, ale również ze względu na jej życie prywatne i polityczne.

Marianna Schreiber niedawno wzięła udział w show "Królowa przetrwania", jednak nie udało jej się wygrać. Teraz postanowiła publicznie wypowiedzieć się na temat programu "Love Never Lies". Na swoich mediach społecznościowych wyjawiła, że nie rozumie, dlaczego ludzie zgłaszają się do tego show i podejrzewa, że głównym powodem jest chęć zwiększenia zasięgów w mediach.

Właśnie obejrzałam skróty 'Love Never Lies 3', bo masowo na TikToku wpadałam na shoty. Matko jedyna, co to jest? Czy te osoby (uczestnicy) ustawiły to dla zasięgów? No bo nie wierzę, że to na poważnie. Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógłby chcieć iść i przed całym krajem przed kamerą robić takie rzeczy

- napisała na Instagramie Marianna Schreiber.