Anna Czartoryska stara się unikać medialnego zgiełku wokół własnej osoby, ale w ostatnich miesiącach jej życie prywatne generuje na tyle duże zainteresowanie, że nie może przejść obok tego obojętnie. Aktorka spodziewa się dziecka z milionerem Michałem Niemczyckim, za którego wyszła niecały rok temu. Teraz jako przyszła mama zadebiutowała na okładce "Gali" w roli włoskiej "mammy". Przypomnijmy: Pierwsza okładka Anny Czartoryskiej W CIĄŻY. Pokazała brzuszek?

W wywiadzie z magazynem oczywiście nie sposób było uniknąć pytań o błogosławiony stan. Podczas sesji okładkowej Czartoryska z powodzeniem wcieliła się w Monicę Bellucci, która otoczona jest uśmiechniętą gromadką dzieci. Jak ona sama wyobraża sobie macierzyństwo? Anna nie chce wdawać się w szczegóły, ale przyznała, że zaczyna już przygotowywać się do macierzyństwa i sięgnęła nawet po fachową literaturę.



Nie chcę za dużo o tym mówić, bo to sprawa osobista. Przeczytałam jakiś poradnik. Jeden! (śmiech) Trudno przewidzieć, jak się zachowamy w sytuacji, w której stajemy po raz pierwszy. Uważam, że należy być elastycznym i na bieżąco dostosowywać się do tego, co niesie los. Jaką będę matką, jak wychowam moje dziecko, czy szybko wrócę do pracy? Zobaczymy. Skoro Meryl Streep ma czwórkę dzieci i jakoś daje radę, mam nadzieję, że ja też dam. (śmiech) - wyznała.