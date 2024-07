1 kwietnia Anna Czartoryska i Michał Niemczycki wzięli w tajemnicy przed rodziną i mediami ślub. Informacja ta wywołała sporo zamieszania w show-biznesie, szczególnie, że ślub bogatej pary miał być wydarzeniem na miarę ubiegłorocznej ceremonii Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. W ramach rekompensaty, liczono że księżniczka i milioner urządzą wielkie przyjęcie weselne. Tym razem również okazało się inaczej.

Magazyn "Flesz" dotarł do informacji, że Czartoryska i Niemczycki zrezygnowali z szumnie zapowiadanego przyjęcia na 400 osób, o czym kilka tygodni temu mówiła Katarzyna Frank-Niemczycka (zobacz: "Bzdury i kłamstwa"). 8 czerwca zakochani zaprosili na ciche wesele ok. 30 osób do rezydencji rodziców Michała w Konstancinie.

Gościom podano wykwintny obiad w ogrodzie. Była też muzyka na żywo, sztuczne ognie i tort na cześć młodej pary. Oczywiście o niczym nie wiedzieli paparazzi, którzy po raz kolejny stracili szansę na zarobienie ogromnych pieniędzy ze sprzedaży prywatnych zdjęć.

Teraz Ania i Michał wylatują w podróż poślubną. Swoją miłość będą celebrować w Ameryce Południowej.

